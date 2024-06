Arne Mikk lõpetab töö Saaremaa ooperipäevade kunstilise juhina

"Tuleb passi vaadata ja aru saada, millal on õige aeg öelda, et mina lõpetan. Tulevad uued noored tegijad ja elu läheb edasi," ütles Mikk "Vikerhommiku" stuudios.

Mikk lahkub rahuliku südamega. "Olen aastast 2008 olnud iga suvi kaastegev. Minu jaoks on see piisavalt tore ja rõõmus aeg. Mind on isegi Kuressaare aukodanikuks valitud. Mis sa veel tahad?" naeris Mikk.

"Praegu on Kertu Orro ja Eesti Kontsert hoolt pidanud, et järgmise kahe-kolme aasta külalised on juba välja valitud. See on alati nii, et järgmise aasta külalisega on küll kokkulepe olemas, aga nad tulevad alati aasta varem tingimusi koha peale üle vaatama. Alguses oli suur probleem sellega, et tahame igal õhtul teha erinevaid etendusi, aga kõik tahaks teha ka suuri peaproove," selgitas Mikk.

"Selleks on meil välja kujunenud kohalik meeskond, kes öösel dekoratsioonid vahetab ja tehakse valgus, toimub ka soundcheck. Inimesed on sellega hakkama saanud," lisas ta.

Kellele ooperipäevade sisuline juhtimine üle läheb, selgub 26. juulil Saaremaal.

Tänavuse festivali külalisesineja on Kataloonia Ooper, kes toovad Saaremale Puccini "Tosca", "Trubaduuri" ja esmakordselt ka ooperi "Manon Lescaut". "Väga originaalne etendus on neil "Flamenkoetendus Carmen", kus Bizet muusika ja ooperilõigud on seotud flamenkotantsuga. Nii et see on täiesti omanäoline," sõnas Mikk.