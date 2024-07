Saaremaa ooperipäevade peaesineja on Kataloonia ooperiteater

2024. aasta Saaremaa ooperipäevade esimene etendus oli teisipäeva õhtul, mil Kuressaare lossi ligi 2000-kohalise ooperimaja lavale astus Kataloonia ooperiteater Puccini ooperiga "Tosca".

Hinnatõus on aga ooperipäevade korraldamise ajas keerulisemaks muutnud.

"Eks me oleme ikka kokku tõmmanud. Ma loodan, et nii artistid kui ka külastajad seda väga ei taju, aga eks me ise neid kohti teame. Ja muidugi, nagu kogu ühiskond, vaatame ju praegu natuke mõtliku näoga tulevikku. Seda enam teeme väga teadlikke otsuseid, kuidas, mida milliste ressurssidega teha," tõdes Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Ooper on kallis ja Kertu Orro sõnul võib 17 aasta tagusega võrreldes ooperipäevade korraldamine olla kuni 80 protsenti kallim. Aga vaatamata sellele traditsioon jätkub.

"Saaremaa ooperipäevade piletid aastaks 2025 läksid müüki täna ja meie peaesineja on Daegu ooperiteater Lõuna-Koreast," kinnitas Orro.

Palju salapära jättis teisipäeval aga üles 17 aastat Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht olnud Arne Mikk, kes ütles, et tänavused ooperipäevad on tema juhtimisel viimased. Kes aga aasta pärast ametis on, see öeldakse välja alles nädala lõpus.

"Ma tunnen seda meest väga varasest muusikaõpingute ajast ja tema oli praegu ainumõeldav variant ja ainuõige variant. Ma olen veendunud, et tema kingad saavad olema palju suuremad kui minu omad," ütles Mikk.