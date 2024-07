Pärnu 15. ooperipäevade külalisteater on Klaipeda muusikateater

Klaipeda Riiklik Muusikateater on seekordsete Pärnu ooperipäevade külalisteater. Klaipeda teatri rohkem kui 200-pealise kollektiivi jaoks on see esimene nii suurelt ette võetud külalisesinemine.

"Meil ei ole ammu Leedust teatrit käinud. Kas oli 2009. aastal, kui oli Vilniuse Riiklik Ooperiteater siin. Pärnu ooperipäevadel on see eripära võrreldes teiste Eestimaa ooperifestivalidega, et üks tingimus on, et teater ei oleks enne Eestis käinud. Teine tingimus, et vähemalt üks ooper, mida nad siia toovad, oleks selline, mida Eesti publik ei ole varem näinud või ei ole väga ammu näinud," selgitas Pärnu ooperipäevade kunstiline juht Marika Pärk.

Kui neljapäeva õhtul nägi publik Itaalia helilooja Donizetti koomilist ooperit "Rügemendi tütar", siis reedel on laval selle täielik vastand ehk Leedu helilooja Bronius Kutavičiuse ooper "Karu", mis jõuab Eesti publikuni esimest korda.

Ooperis armub poolinimene-poolkaru kaunisse neidu ja nii hargneb lugu, mis viib publiku inimloomuse varjukülgede sügavamatesse soppidesse.

"See on õudusooper, müstiline põnevik. Bronius Kutavičius on üks kuulsamaid Leedu heliloojaid. Libreto on kirjutatud Prosper Mérimée novelli "Lokis" põhjal. Muidugi oleme väga uhked, et saame selle ooperiga siin esineda," ütles Klaipeda Riikliku Muusikateatri direktor Laima Vilimiene.

"Ma pean tunnistama, et väga keeruline oli läbi suruda tahtmist näha Kutavičiuse "Karu". Aga kui ikkagi leedukad tulevad nii intrigeeriva ooperiga, siis ma tõesti väga loodan sellest etendusest sündmust ja sensatsiooni. Ja võib-olla omamoodi sümboolne, kurvalt sümboolne on see, et natukene aega tagasi lahkus Eestis viimati "Rügemendi tütart" laulnud solist Margarita Voites. Olgu see etendus siis tema mälestuseks," sõnas Marika Pärk.

Ooperipäevad kestavad Pärnus laupäeva õhtuni ja lõpevad suurejoonelise galakontserdiga, kus esitatakse nii Leedu ooperimuusikat kui ka maailmaklassikat.