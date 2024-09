Estonia lavale jõuab mürgise paari lugu jutustav ooper "Carmen"

Mitmetes tuntud ooperimajades Euroopas ja Kanadas töötanud lavastaja on Estonias lavastades pöördunud algainese - Prosper Mérimée romaani juurde, tuues keskmesse ebausu, saatuse ja fataalsuse teemad.

"Minu versioonis teab ta ooperi algusest saadik, et sureb. Ta teab oma surmatundi ja seetõttu valib ta Jose. Ma jutustan seda lugu, kus Carmen on meedium, ta on nagu nõid, tal on side surma ja maaga. Ja veel on see minu jaoks mürgise paari lugu – Jose ja Carmen," ütles lavastaja ja kunstnik Pierre-Emmanuel Rousseau.