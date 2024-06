Ugala suvelavastus viib kohtadesse, kuhu publik tavaliselt ei satu

Laval on noormees nimega Daaniel, tema isa, õde, naine ja parim sõber.

Dramaturg Roos Lisette Parmas ammutas oma loo jutustamiseks ainest Dante Alighieri poeemist "Jumalik komöödia" ning nii satuvad ka "Me peale ülalt jälle paistsid tähed" tegelased põrgusse, läbivad surma järel mõõdukalt patusena puhastustule ehk purgatooriumi, et jõuda paradiisi.

"Esimeses osas me näemegi moonutatud kujul selle noore mehe reaalsust. Teises osas asub see noor mees, kes on omadega tupikusse jõudnud, rännakule läbi oma senise elu. Ja kolmandas osas jõuab ta kusagile pärale. Kuhu, seda peab juba vaataja ise tulema ja kogema," selgitas lavastaja Ringo Ramul.

Näitleja Margaret Sarv kehastab peaosalise naist ja ema, kuid teeb seda nii, nagu Daaniel oma naist ja ema näeb.

"See on mingi selline lootusetuse seisund, lihtsalt valgus kaob ära ja kui hinges on pime, siis on väga raske seda valgust ka enda ümber näha ja kõik tundub kuidagi tühine, labane," kirjeldas Sarv.

"Mulle meeldib see väljend "hinge pime öö" ja ma arvan, et see võtab hästi selle kokku. See on tore, et selles lavastuses läheb see noormees Daaniel hingelisele teekonnale ja leiab selle valguse," rääkis Daanieli osatäitja Jass Kalev Mäe.

Suveetendust saab näha Ugala teatrimajas. "Ma arvan ja loodan, et inimesi on erinevaid ja ma loodan, et on ka inimesi, kes tahavad suvel sedasorti teatrit vaadata," sõnas Ramul.

Esietendus jäi tehniliste probleemide tõttu pooleli

Ugala suvelavastuse "Me peale ülalt jälle paistsid tähed" esietendus jäi laupäeva õhtul pärast esimest vaatust pooleli, kirjutab Sakala.

Teatrijuhtide sõnul vedas suure saali tehnika alt ning hoolimata sellest, et tehniline personal püüdis ligi tund aega seda uuesti tööle saada, jäeti etendus sel õhtul ära.

"Me ei saanud seda etendust edasi mängida, sest tehnika keeldus meiega koostööd tegemast," rääkis teatri loominguline juht Liis Aedmaa, kelle sõnul kõikides läbimängudes tehnika toimis.

Teatri müügiosakond võtab kõigi esietendusele tulnutega ühendust ja annab võimaluse valida uus aeg järgneva tosina etenduse seast.