Jõhvi uus raamatukogu kerkib kogukonnamajana

Võitja valiti 20 töö hulgast. Kogukonnamaja tuleb multifunktsionaalne, ütles žürii tööd juhtinud Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa.



"Sinna saavad ruumid mitmed meie seltsid, sinna tulevad noorte tegevuse ruumid, ka väike black-box. Ka tänapäevane raamatukogu on selline avatud, kus on noorte ja laste tegevuse kohad.

Ta peaks olema selline koht, kuhu on tänavalt mugav sisse astuda, kus inimene leiab mitmesuguseid tegevusi ja sealhulgas saab kasutada ka raamatukogu teenust.

Sellest tuligi eeldus, et hoonesse peab saama igalt poolt mugavalt sisse. Et ei ole nii, et käid ümber maja ja otsid sissepääsu, vaid ta kutsub sisse igalt poolt," rääkis Reimaa.

Praegu töötab Jõhvi keskraamatukogu endises kinomajas, mis on ehitatud 1965. aastal. Mis sellest majast tulevikus saab, on veel lahtine.

"Selle maja kohta ootame me ideesid. Üks baasidee on sinna juba tükk aega tagasi välja pakutud, et see võiks olla tulevane Jõhvi teatrimaja. Aga selleks tuleb maja täielikult ümber ehitada. Ja ta on ka väga amortiseerunud. Aga ideena on see põnev," sõnas Reimaa.

Jõhvi hariduslinnakusse tulev kogukonnamaja peaks valmima kolme aasta pärast. Selle arvestuslik maksumus on seitse miljonit eurot.

Jõhvi valla ja Eesti arhitektide liidu arhitektuurivõistluse tulemused

I preemia, 13 000 eurot - "Lukukivi", autorid: Liis Uustal ja Egon Metusala (ABMA OÜ).

II preemia, 10 000 eurot - "Pööre", autorid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Martin McLean (Salto arhitektid OÜ).

III preemia, 7000 eurot - "Kompass", autorid: Lisette Eriste, Gert Guriev, Markus Kaasik, Jana Pärn, Siim Tiisvelt (Kolm Pluss Üks OÜ).

Ergutuspreemia, 3500 eurot: - "Rändrahn", autorid: Kevin Yoan Josse, Viesturs Dille, Daila Elksne, Rita Laudere, Karlis Lauders, llze Rukšane, Metra Augškapa, Rain Veidenberg, Alar Tarto (Lauder Architects SIA ja Weidenberg OÜ).

Ergutuspreemia, 3500 eurot - "Ordoviitsium", autorid: Ülo Peil, Greta Anet Ojavee, Mia Martina Peil, Eneli Kleemann, Katariina Mustasaar (Arhitektibüroo Peil OÜ).