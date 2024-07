Arhitektuuritudengid ehitavad Annelinna südamesse mõnulemisala

Varjualuste kavandamine ja ehitamine on aastaid olnud EKA arhitektuuritudengite esimene suurem praktiline töö. Stuudio käigus puutuvad nad kokku nii oma projekti ehitatavaks arendamise kui ka päris ehitusprotsessiga. Praktikaks antud lühikese ajaga peab kursus jõudma ehitusplatsi ette valmistada, ehitada ja lahendada tekkivad probleemid.

Kursuseprojekti juhendaja, arhitekt ja EKA doktorant Elina Liiva leiab, et varjualuse projekt on tudengitele oluline linnaruumi tõlgendamise harjutus.

"Tudengite ülesandeks oli lagedale tulla kontseptsiooniga, mis sobitub Annelinna elamurajooni. Kuna tegemist on väikevormiga, said noored projektile loominguliselt läheneda. Samas tuleb neil endil nüüd ka varjualune lõpuni valmis ehitada. See on nende esimene kogemus, kuidas ideest paberil saab käega katsutav ehitis," kirjeldas Liiva.

Oma ideid said tutvustada kõik esimese kursuse tudengid. Liiva sõnul suhestus Annelinnaga nii tudengite, linnavõimu kui ka kohalike elanike silmis kõige paremini just varjualune "Ava", mis käib linnaosa vormi ja vaimuga käsikäes.

Teose autori Heidi Jaguse sõnul sündis idee Annelinna nurgelisusest. "Teineteise külje alla ehitatud kortermajad moodustavad kokku väga huvitavaid kujundeid. Et jõuda kiiremini oma sihtpunkti, tuleb otseteid kasutades tihti hoonete vahelt täitsa läbi pugeda. Kohalikega suheldes selgus, et kõige enam tuntakse siin puudust pinkidest. "Ava" on justkui lõbus viide annelinlaste igapäevaliikumisele, mis pakub nii lastele kui ka täiskasvanutele võimalust hetkeks puhata ning aega nautida," kirjeldas Jagus loodava varjualuse funktsioone.

Jaguse sõnul valitseb esmakursuslaste hulgas elevus esimese reaalse ehitusprojekti ees. "Varjualuse projekt on siiani kõige ehtsam sissejuhatus meie tulevasele tööpõllule. Eelmiste aastate projektid on linnarahva hulgas nii Tallinnas kui ka Tartus populaarseks saanud. Ka meie kursuse eesmärgiks on tartlastele pakkuda midagi, mis neile igapäevaelus korda läheb," ütles Jagus.

Tartu abilinnapea Elo Kiivet tähtsustab koostööd kunstiakadeemia tudengitega, kes aktiveerivad tänavapilti ja pakuvad linlastele uusi ruumielamusi. "Kohalikud saavad harjumuspärases kohas teistmoodi vaate ja tegevusvõimaluse, külalised nautida mitmekesisemat ja vaheldusrikkamat keskkonda. Põnevam väliruum kutsub rohkem aega õues veetma ja pakub ka kokkusaamiskohti," usub Kiivet.

Kursuseprojekti juhendavad arhitektid Elina Liiva, Helena Rummo ja Margus Tammik. Konstruktsioonide osas suunab tudengeid Andres Lehtla ning puutöökojas Ragnar Kekkonen.