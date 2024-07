Suri muusik Raul Sepper

Raul Sepper sündis 6. aprillil 1951. aastal. Ta õppis Aruküla koolis ja Tallinna 16. keskkoolis.

2018. aastal valiti Raul Sepper aktsiooni "Sajandi 100 arukülalast" raames toimunud rahvaküsitluse tulemusel saja meeldejäävama arukülalase hulka.

Ta on kuulunud ansamblitesse Ruja, Polyphon, Vitamiin, Singel ja Oomen. 2001. aastal andis ta välja albumi "Kõik on nii kui on...".

Sepperi tuntumad hitid on eestikeelne versioon ansambli Sweet loost "Funk it up" ehk "Sein on ees" ja "Linda". Sepper on meenutanud, et "Sein on ees" sai Eesti Televisiooni eetris käia vaid korra, Reet Oja saates "Infomiin". Järgmisel päeval pidi Sepper ideoloogiaosakonnale aru andma, mida ta mõtleb lausega "sein on ees".

2015. aastal käis Sepper saates "Hommik Anuga", kus ta muu hulgas tunnistas, et "Lindat" ta enam väga laulda ei taha. "Olen seda nii palju laulnud, et on allergia tekkinud. Vabatahtlikult ma seda ei esita. Eks mul on muidki kenasid laule," lausus ta.