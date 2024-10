Ilmub raamat ansambel Vitamiini ajaloost

Vitamiini ajaloo autori Tiina Jokineni sõnul on see täiemahuline retrospektiiv Eesti levimuusikasse suure panuse andnud ansambli põnevamatest juhtumistest, olulistest inimestest ning verstapostidest. "On naeru, pisaraid – on meeletut edu ja kibestunud kukkumisi," ütleb Tiina Jokinen. "Kõige selle taustaks maailma geopoliitikat raputanud ajastu kogu oma jaburuses." Raamat põhineb asjaosaliste jutustustel.

1980ndatel aastatel oma kuulsuse tippu jõudnud Vitamiin on end Eesti muusikalukku kirjutanud mahuka heliloominguga ning rahva südamesse paljude armastatud lauludega.

Raamatu "Tähekogu Vitamiin" esitlus ja autogrammitund toimuvad Alexela kontserdimajas 5. detsembril pärast Vitamiini ainsat taaskokkutuleku kontserti "Viimane vaatus".