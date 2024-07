"Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress" tõi suvepealinna Tartu kunstnike tööd

"Tartu-Pärnu-Tartu kunstiekspress" on Pärnu linnagalerii juhi algatusel sündinud kahe linna vaheline kunsti- ja kultuurivahetuse projekt. Kui kevadel viidi Pärnu kunst Tartusse, siis nüüd jõudsid kultuuripealinna kunstnike tööd suvitama Pärnusse.

"See formaat toob Pärnusse Tartu kunstnikud, Tartu kuraatorid ja mingis osas ka siis seda kultuuripealinna. Nad on tulnud väga suure hulgaga, meie rõõmuks on üle 70 kunstniku," sõnas Pärnu linnagalerii juhataja Mareli Reinhold "Aktuaalsele kaamerale".

Tartu kunstnike töid näeb viies paigas: raekojas, kunstnike majas, Endla teatrigaleriis, Tex-Mex galeriis ja baaris Hood.

Tartu kunstnike liidu esimehe Peeter Talvistu sõnul on Tex-Mex galeriis väljas kuraatoriprojektid ja raekojas ülevaatenäitus. "Seal on ka kõige laiem nimekiri kunstnikest. Endla teatrigaleriis on teatavas mõttes kõige klassikalisem näitus, Konrad Mägi ateljee endiste õpilaste, nüüdseks täielike kunstikorüfeede valik. Seal on seda pallaslikku hõngu võib-olla kõige rohkem," selgitas Talvistu.

Hood baaris on üleval Ove Maidla broomõlitrükkide isikunäitus. "Minu arvates on väga eripalgelist lähenemist," lisas Talvistu.

Kunstnike maja näituse "Kes aias?" kuraatori Kalli Kalde sõnul valis ta näitusele kunstnikke, kelle töid pole seni eriti näitustel näha olnud, kuid kes tema arvates väärivad näitamist.

"Kuna kunstimajas on tõesti suur aed, mida sai näitusele kaasata, siis mulle tunduski, et võiks läheneda mängulisemalt. Kes seal aias siis on saab igaüks ise vaadata. Seal on maali, joonistusi, skulptuuri, graafikat, installatsiooni. Tõesti kõike," rääkis Kalde.

"Mis oleks parem kui tuua suveks kunstiprojekt kultuuripealinnast suvepealinna. Tasub Endla juurest vaikselt tulema hakata ja õhtuks jõuab mere äärde välja," soovitas Talvistu.

Näitused on avatud augusti lõpuni.