Saaremaal avati välinäitus 1944. aasta paadipõgenike mälestuseks

Saaremaale tulevad väli-näitused kolme kohta, kolmapäeval avati näitus Kuressaare ranna-ala, näitused tulevad ka Sõrve sääre tippu ja Mihkli talumuuseumisse. Saaremaalt põgenes kokku enam kui kümnendik elanikkonnast.

Näituse kuraator Mihkel Maripuu selgitas, et põgenike puhul on kõige suurem saladus need inimesed, kes kunagi kohale ei jõudnud. "Seda 80 000 loeme me kokku ju selle järgi, kes kuhugi kohale jõudsin, aga neid, kes tormisel merel hukka said, võib küündida tuhandetesse," sõnas ta ja lisas, et samas pole selle kohta ühtki vettpidavat allikat.