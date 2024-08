Arvamusfestivali kultuuri ala keskendub muusikateemadele tehnoloogiast Eesti tulevikuni

Fairmusi asutaja ja muusiku Reigo Ahvena algatusel toimuvais aruteludes saavad teiste seas sõna kultuuriminister Heidy Purga, helilooja Sven Grünberg, sotsiaalteadlane Marju Lauristin, filmitegija Rasmus Merivoo ning dirigent ja helilooja Kristjan Järvi.

Arvamusfestivali muusikaarutelude idee sai alguse tänavusest Tallinn Music Weeki ja Music Estonia koostöös toimunud Eesti muusikaturu fookuspäevast. Reedeste arutelude ühe algataja Reigo Ahvena sõnul käsitletakse muusikavaldkonna teemasid küll erialakonverentsidel, kuid laiema avalikkuseni need tihti ei jõua. "Muusika on meie kõigi asi, igaühel on muusika mõjust, olulisusest ning rollist tulevikus oma visioon ja arvamus. Isegi pandeemia ajal, kui kõik kraanid kinni keerati, jäid kõikidel sündmustel alles toit ja muusika. Seega tundus sobilik jätkata neid arutelusid tänavusel Arvamusfestivalil ka laiema publikumiga," kommenteeris Ahven.

Ahven koordineerib ja juhib Arvamuspäeval arutelu "Muusika ja tehnoloogia", milles kuumimaid trende ja ka ohte seoses tehnoloogia arenguga nii loovisiku, tehnoloogiainvestori kui ka kultuuriteoreetiku perspektiivist avavad Bolti president Jevgeni Kabanov ja EFÜ juhatuse esimees Danel Pandre.

Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt modereerib arutelu muusika ja filmisektori puutepunktidest, sealhulgas Eesti loojate koostööde võimalustest rahvusvahelisel tasandil – indie-kinost Hollywoodi suurkorporatsioonideni. Milliseid oskusi, vahendeid, kohtumispaiku ja talenti me selleks vajame ning millised on muusika kasutusega seotud õigused ja kohustused? Arutlevad helilooja Sven Grünberg, filmirežissöör ja stsenarist Rasmus Merivoo, Tier Music asutaja ja juht Thea Zaitsev, muusikaprodutsent Michael Pärt ja Eesti Autorite Ühingu tegevjuht Mati Kaalep.

Mati Kaalep on ka juhtimas paneeli "Muusika ja majandus", selgitamaks välja, kas muusika võib olla Eesti realiseerimata potentsiaaliga sektor ning kuidas võtmemängijad saavad sellele kaasa aidata. Arutelus osalevad Reigo Ahven, Sviby asutaja ja tegevjuht Jaan Naaber, kultuuriministeeriumi kunstide osakonna juhataja Katre Väli ja EAÜ juhatuse esimees Karl-Ander Reismann.

Tallinn Music Weeki asutaja ja juht Helen Sildna juhib kultuuriala muusikavestlusi lõpetavat paneeli "Muusika ja Eesti tulevik". Kas meie rahva identiteedi ja eneseväljenduse lahutamatu osa – muusika – saab piisavalt tähelepanu ja süsteemset toetust, et teha Eesti suuremaks? Arvamust avaldavad Eesti Vabariigi kultuuriminister Heidy Purga, Ave Sophia Tölpt, dirigent, helilooja ja produtsent Kristjan Järvi, sotsiaalteadlane ja Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin ning Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusika õppekava programmijuht Marko Mägi.

Arvamusfestivali kultuuri ala arutelusid koordineerivad Eesti Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit, Eesti Fonogrammitootjate Ühing, Fairmus, Music Estonia ja Tallinn Music Week. Kultuuri ala saab teoks koostöös kultuuriministeeriumiga.