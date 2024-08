USA näitlejate ametiühing lõi käed digitaalseid hääli müüva idufirmaga

USA näitlejate ametiühing SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) jõudis kokkuleppele AI-idufirmaga Narrativ, mille kaudu saavad nii ametiühingu liikmed (kui ka tavainimesed) oma häält erinevatele reklaamitootjatele maha müüa. Reklaamijad saavad osta endale meeldiva hääle ning kasutada seda vastavalt vajadusele.

SAG-AFTRA sõnul märgib kokkulepe uut standardit tehisintellekti eetilises kasutamises ning teeb lihtsustab nõusoleku andmist ning õiglase tasu saamist.

Kokkuleppe kohaselt võivad 160 000 ametiühingu liiget lisada end 2022. aastal loodud Narrativi andmebaasi, mis ühendab hääled reklaamijatega. Igal kasutajal on võimalik tasu, mida ta enda hääle kasutamise eest soovib, projektipõhiselt kokku leppida, kuni tasu ei ole madalam miinimumist, mis on sätestatud SAG-AFTRA viimases lepingus reklaamijatega.

"Kindlasti ei soovi kõik ühingu liikmed kasutada ära võimalust, mida pakub enda digitaalse hääle koopiate litsentseerimine, ja see on arusaadav. Aga nendel, kes soovivad, on selleks nüüd turvaline võimalus," ütles SAG-AFTRA läbirääkimiste juht Duncan Crabtree-Ireland.

SAG-AFTRA sõnul tagab lahendus õiglase tasu ja läbipaistvuse. Reklaamijad peavad saama eraldi loa iga kord, kui kellegi digitaalselt häält kasutada soovivad. Reklaamijad peavad hääle omanikule tutvustama toodet või teenust, mida reklaamitakse ning esitama reklaami käsikirja. Kui reklaamija ning hääle omaniku eelistused ei ühti, siis võib hääle omanik pakkumisest keelduda.

SAG-AFTRA otsib AI-lahendusi üha tihedamini esinevate tehisintellekti ja autoriõigustega seotud kohtuasjade taustal.