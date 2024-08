Pildid: Draamateatris algasid lavastuse "Totalitaarne romaan" proovid

Vaba inimese saab muuta orjaks, kui hävitada tema mälu. Kes ei tea oma rahva minevikku, selle saab kergesti sundida võõrast peremeest kartma ja talle pimesi truu olema. Just nõnda alandas ja allutas inimesi NSV Liidu totalitarism ja teevad seda Kesk-Aasia diktatuurid.

Marius Ivaškevičiuse näidendi aluseks on vestlus tänapäeva tadžiki lavastajaga (tekstis Meister), kelle lavastus "Mankurt" keelati 2022. aastal ära vahetult enne esietendust ja trupi üks näitleja saadeti kümneks aastaks vangi. Meister jutustab, mida nii Nõukogude võim kui ka praegused diktaatorid on teinud tadžiki rahva mälu, keele ja kultuuriga. Meistri lugu põimub usbeki maalikunstniku Ural Tansõkbajevi ja vene kirjaniku Mihhail Bulgakovi saatusega, tegevusse sekkub Bulgakovi romaanist "Meister ja Margarita" pärit Woland oma saatjaskonnaga.

Lavastaja Hendrik Toompere jr: ""Totalitaare romaan" on valus ja võimas materjal, mis räägib meile sellest, mis juhtub siis, kui suur kurjus pead tõstab. Kuidas totalitaarne režiim hävitab ja saadab surma inimesi ning mängib võigast kassi-hiire mängu loomeintelligentsiga, nii nagu Stalin Bulgakoviga mängis. Aga selles tekstis on ka suur annus lootust, et need, kes selle kurjuse valla päästavad kohtuvad ka ise palju suurema, metafüüsilist mõõtu kurjusejõuga, mis nad puhastustulega minema pühivad. Wolandi käest ei pääse keegi."

"Totalitaarne romaan" sündis Narva Vabaduse festivali tellimusel ning tekst kanti lugemise vormis ette festivali avaüritusena 2023. aasta augustis Narva Vaba Lava teatrikeskuses. Draamateatri lavastus sünnib koostöös Vaba Lavaga ning esietendub 21. septembril 2024 teatri suures saalis.