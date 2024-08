Galerii | Narvas jõuab vaatajateni esimene lõunaeestikeelne ooper

Vaeslapse armukolmnurkade lugu "Raasulapsuke" jõuab lavale Narva ooperipäevade tellimusel. Esimene lõunaeestikeelne ooper sobitub Põhja-Eesti ja Narvaga kenasti, ütles Herta Laipaiga jutustuse "Titekirikuleib" põhjal libreto kirjutanud Merle Jääger.

"Sellised nihke ja kiiksuga asjad ongi hästi toredad. Ning narvakatele ja põhjaeestlastele natuke lõunaeesti keelt koduukse taha tuua on võib-olla ka neile päris põnev," rääkis Jääger.

Lavastust mängitakse endise Kreenholmi manufaktuuri territooriumil. See annab loole lisamõõtme, sõnas peategelast Hebat mängiv Annabel Soode.

"Materjalis on sees nii palju kohapaiksust, et Kreenholm annabki sellele mingi muu asja juurde. Ongi võib-olla lahe, et see ei toimu Lõuna-Eestis," ütles ta.

Narva ooperipäevadele omaselt on lavateosesse kaasatud narvalasi. Nii laulab Heba poja Iko osa kohalik koolipoiss Lukian Orlov, kellele "Raasulapsuke" meeldib.

"Sest ma laulan Iko itku soolot ja see on minu esimene kogemus," ütles ta.

Karl Laumetsale on "Raasulapsuke" ooperilavastamise debüüt.

"Väljakutse on muidugi suur, aga õnneks on protsess olnud väga meeldiv ja väga loomulik. Malle Maltise muusika on väga võimas ja inspireeriv. See on seda protsessi kandnud," rääkis Laumets.

Kaheksandat korda toimuvatel Narva ooperipäevadel saab "Raasulapsukest" vaadata eeloleval laupäeval ja pühapäeval.

Ooper "Raasulapsuke"

Herta Laipaiga jutustuse "Titekirikuleib" (1986) ainetel

Maailmaesietendus 24. augustil kell 19 Narva Kreenholmi Manufaktuuri ooperilaval.



Helilooja: Malle Maltis

Libreto: Merle Jääger

Lavastaja: Karl Laumets

Kunstnik: Eva Maria Põldmäe

Video- ja valguskunstnik: Inessa Saarits

Kostüümikunstnik: Ester Kannelmäe

Valguskunstnik: Priidu Adlas

Heba: Annabel Soode (sopran)

Lemmet: Janari Jorro (tenor)

Asso: Pavlo Balakin (bariton)

Mari: Karmen Puis (metsosopran)

Jakap: Endrik Üksvärav (bariton)

Iko: Lukian Orlov

Segakoor "Tumult Ensemble" (kunstiline juht Lodewijk van der Ree)

Setu koor "Siidisõsarõ"

Narva Linna Sümfooniaorkester