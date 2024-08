Alar Kivilo: huvitav, kuidas generatsiooniline vahe võib pilti mõjutada

Näitus "Fotokontakt" Juhan Kuusi dokfoto-keskuses toob vaatajate ette Hollywoodi fimirežissööri Alar Kivilo ja noore New Yorgi fotograafi Saskia Kivilo loomingu. Esimene ühisnäitus on eriline loominguline fotodialoog isa ja tütre vahel.

Esimese fotoaparaadi kinkis Alar Kivilo tütrele palju aastaid tagasi. Oma pilte kõrvuti näevad aga mõlemad esimest korda.

"Ma arvan, et see ongi selle näituse põhimõte, et sellele vaatamata, et me oleme erinevad, erinevas vanuses, siis me oleme ikkagi ühest perekonnast. See on huvitav vaatajale ja meile iseendile ka, et uurida, kas seal on mingisuguseid ühiseid jooni, või mis eraldab meid ja kuidas generatsiooniline vahe võib pilti mõjutada," rääkis Alar Kivilo.

"Hästi huvitav on mul ka näha, sest me töötame nii eraldi ja tal ei ole inimesi piltidel, mul on tavaliselt inimesed. Aga seal on ikka mingi sarnasus ka ja liikumist, eri momendid, mida võib-olla teised inimesed ei pane tähele," sõnas Saskia Kivilo.

Teadlikult pole kumbki teise fotoloomingut mõjutanud, samas tunnistab tütar, et isa kaudne mõju on alati olnud olemas.

"Ma olen kogu aeg vaadanud, kuidas ta liigub ringi maailmas ja kogu aeg kõik on kaadrites. Ma ei arva, et ma olen mõelnud selle peale, see on lihtsalt, kuidas ma olen üles kasvanud," mõtiskles Saskia Kivilo.

Alari kui filmioperaatori jaoks on pildistamine mõnus puhkehetk pidevast filmimöllust. "Ma õudselt naudin seda momenti, avastada asju. Minu pildid on väga sellised, et ma kõnnin mööda tänavat ja ma avastan fraktuurides maailmu, kujundeid ja selliseid asju," sõnas ta.

Väljapaneku on kujundanud kuraatorid Toomas Järvet ja Kristel Aimee Laur, fotode teostus on firmalt Artproof. Näitus on avatud 24. novembrini.