Galerii: Loora Kaubi avas Draakoni galeriis isikunäituse

Loora Kaubi tegeleb loomingus vaimse ja kehalise väsimusega ning mängib mõttega kuudepikkusest või isegi igavesest segamatust unest. Tema teosed on meelelised peegeldused – maha visatud nahk, jõuetud kered, paatoslikud käed, mis pakuvad lohutust ning võivad isegi lunastada. "Käed puudutavad, hoiavad, aga on võimelised tegema ka haiget. Kui ühed suured käed tuleksid taevast alla, kas need hirmutaksid, lõhuksid midagi ära, kas need oleksid ohtlikud? Või teeksid hoopis midagi korda?" küsis kunstnik osutades oma sgrafiitole.

Väsimus on elus olemisele omane. Sellel puuduvad kindlad piirjooned, selle kombitsad näivad olevat kõikjal. Ometi võiks väsimusele järgneda teatud värskus, puhanud olek ja kergendus. Mida teha, kui pärast kosutavat und ärgatakse väsinuna, väsinumana veel kui enne magama heitmist? Aga mis saab siis, kui rammestus ei vaibu? Ehk on ühe inimese roidumus midagi suuremat, äkki valdab meid jagatud kurnatus?

Loora Kaubi (1998) on Tallinnas töötav kunstnik. Teda huvitavad teemad on igavene uni, igatsus ja väsimus. Ekseldes reaalse ja väljamõeldu vahealal, keskendub ta skulpturaalsetes installatsioonides intensiivsetele tundmustele, mida stseeniloome kaudu etendada.

Kaubi on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna ning on end täiendanud Viini Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas, praktikal Mehhiko keraamikatehases Ceramica Suro ja Casa Lü residentuuris Mexico City's.

Lisaks on Kaubi pälvinud Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu Nädalapreemia ning osalenud näitustega Eestis, Mexico Citys ja Viinis.

Näitus on avatud 28. septembrini.