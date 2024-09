Improteater Impeeriumi uuel hooajal annab näitlejatele otsa kätte Villu Tamme

Improteater on meelelahutuslik ja loov teatrivorm, kus kokku on lepitud vaid mõned põhilised mängureeglid. Kõik muu – tekst, tegelased, tegevuskohad – sünnivad publiku silme all. Iga etendus on kordumatu ja ainulaadne, küll aga on mängukavas etendusformaate, kus inspiratsioonina kasutatakse eri lähenemist.

Uue hooaja tähtsaimaks lisanduseks peab Improteater kaks vaatust kestvat terviklikku etendust, mille improteatri näitlejad improviseerivad edasi Villu Tamme kirjutatud näidendi algusest. Tamme kirjutab teksti valmis vahetult enne ja lavale astudes loevad näitlejad seda esimest korda.

Varem on Impeerium koos näitekirjanik Villu Tammega toonud lavale Tamme punkmuusikali "Haned võlgu".

Teise uue formaadina jõuab publiku ette "Matsirahvas". Hoogne ja mänguline etendusformaat, mis on inspireeritud Eesti rahva eluolust ja traditsioonidest ja millega soovitakse eestlastele meelde tuletada, et enda üle naermine on kõige tervislikum.

Lisaks uutele formaatidele on poolaasta kavas jätkuvalt ka koomiliste sketšide õhtu "Kujutluse võim", isiklikum improformaat "Duett", kogupere etendus "Naljakate juhtumuste pühapäev" ja ingliskeelne "Improv in English". Külalistena kaasatakse ka tuntud eesti näitlejaid Ott Seppa, Üllar Saaremäed ja Kait Kalli.

Hooaega alustatakse 12.–15. septembril osalemisega lühietenduste festivalil Tallinn Fringe Festival. Esimene täispikk etendus tuleb lavale 21. septembril.