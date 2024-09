Tallinn Fringe festivali etendused kogusid tänavu üle 9000 külastuse

Esimest korda Tallinn Fringe festivali ajaloos ületas programm saja artisti piiri. Festivalil esines 160 esinejat enam kui 20 erinevast riigist. Kokku toimus 31-päevases üldprogrammis 209 etendust.

Tallinna Raekoja platsil toimus sel aastal teist korda Tallinn Fringe tänavaprogramm, kus esinesid artistid Iirimaalt. Tänavaprogramm kogus 4200 külastust, mis on 700 külastust rohkem kui 2024. aastal.

"Tänavu oli tõesti tunda, kuidas Fringe elavdas elu Tallinnas: kogu aeg oli kuskile minna, kusagil ootasid sõbrad või keegi oli näinud midagi ootamatut. Nii see peakski olema," rääkis Fringe-artist ja eestkõneleja Kaisa Ling. "Fringe demokratiseerib kultuuri. See annab artistidele esinemisvabaduse ning publikule võimaluse kogeda miskit uut - olgu see miski, mis neile meeldib või mitte, jutuainet annab kindlasti."

Järgmine Tallinn Fringe festival toimub 18.augustist kuni 18. septembrini 2025.