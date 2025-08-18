Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

18. augustil algab Tallinnas festival Tallinn Fringe, mis pakub kuni 18. septembrini lühietenduste programmi, mis sisaldab teatrit, püstijalakomöödiat, muusikat, tsirkust ja tantsu.

Festivali eeskujuks on maailma suurim kunstifestival Edinburgh Festival Fringe, kust on tuule tiibadesse saanud mitmed maailmakuulsad staarid. Paljud etendused on maksa-palju-tahad põhimõttel. "Fringe'i eesmärk on rikastada Eesti kultuuriruumi, anda nii siinsetele kui välismaistele talentidele võimalus endale publikut leida ning pakkuda seeläbi nii kõigile ligipääsetavat meelelahutust kui ka võimalust avastada midagi täiesti uut," kirjeldas festivali peakorraldaja Dan Renwick.

Festivali kava täieneb igapäevaselt, praeguseks on 15 erinevas esinemispaigas toimumas 162 etendust. Kodumaistest esinejatest teeb oma soolodebüüdi Rene Paul, balletimaailma saladusi avab Triinu Upkin. Korra nädalas toimuvad Kaisa Lingu kaberee- ja Ann Vaida komöödiaõhtud, mis pakuvad läbilõiget festivali programmist.

22. ja 23. augustil toimub Tallinna Raekoja platsil festivali tänavaprogramm, kus astuvad üles hularõnga-artist Amelia Cadwallader ja kloun Daniel Oldaker Austraaliast ning Rootsi tantsu- ja aktobaatikatrupp React Public Performances.

2024. aastal kogusid Tallinn Fringe'i 74 erinevat etteastet kokku ligi 10 000 külastajat. Tänavu toimub festival üheksandat korda.