Tallinn Fringe festival avalikustas tänavuse programmi

"Tallinn Fringe on koht, kus vallatud, metsikud ja imetabased saavad mängida," ütles Tallinn Fringe festivali artistide saadik Kaisa Ling. "Meie juurde on oodatud kõik, kes julgevad luua, ja kõik, keda huvitab nägemine ja kogemine. Siin ei valvata väravat, siin on kunst oma kõige vabamas vormis."

Tallinn Fringe'i ainulaadne avatud formaadis mudel tähendab, et kui artist leiab esinemispaiga, on ta festivalil ka osalemas. Nii sünnib pidevalt muutuv ja elav kunstipidu. Igal esmaspäeval uuendatav programm võimaldab artistidel ja toimumispaikadel endiselt liituda ka sel aastal.

2024. aastal toimus festivalil üle 120 etenduse 21 toimumispaigas ning see tõi kokku rohkem kui 9000 külastajat.

Tänavuse kavaga saab tutvuda siin.