Kabareeõhtute korraldaja Kaisa Ling: kabaree on elamas läbi uut tõusu

Foto: Antti Häkli
Kaisa Ling rääkis kultuurisaates "OP", et kabareeshow kõige olulisem osa on publiku ja laval toimuva vaheline kontakt ning nii publikul kui laval olijal on üks ja sama ülesanne lahutada oma meelt. Ling tõdes, et kabaree on elamas läbi uut tõusu.

"Burlesk on etenduskunsti žanr, mida tihtipeale kabaree ja varietee laval näha võib. Ma arvan, et veidike rohkem kabaree laval, sest ajalooliselt on kujunenud nii, et kabarees on pigem intiimsemad ja ühte kohta fookuse viivad etendused, varietee on võib-olla natuke suurem, rohkem tantsurühmasid," ütles "Hilisõhtune kabaree Lingu Kaisaga" korraldaja Kaisa Ling.

Sajandite jooksul on nii burlesk, kabaree kui varietee omandanud uusi varjundeid ja värve. "Kabareeshow kõige olulisem osa on publiku ja laval toimuva vaheline kontakt ja vastastikune kommunikatsioon. Meil ei ole neljandat seina, me oleme kõik koos. Nii publikul kui ka lavalolijatel on sama ülesanne, me proovime oma meeli lahutada maailma muredest ja hädadest, aga ka rõõmudest ja anda endale hetkeks aega olla koos ja teha midagi koos, me riskime koos," selgitas Ling.

Lingi sõnul on teisigi, kes on aru saanud, et kabaree on elamas läbi uut tõusu. "Kabareel on praegu Eestis oluline roll mitmelgi pool. Sellist showd, kus iga kord on erinev, iga kord leitakse lavale uus kaader ja järelejätmatult tehakse õhtuse meelelahutuse elavdamist, seda tõesti mitte keegi teine ei tee," nentis Ling.

Eestis on artistide valik üllatavalt suur, tõdes Ling. "See on mind kolme aasta jooksul ennast ka üllatanud, kui palju on Eestis artiste, kes teevad komöödiat, tsirkust, burleski, mustkunsti."

Lingil on Exceli tabel, kus on 120 artisti nimed. "Seal sees on ka Fringe festivalil Eestis käinud välismaised artistid, aga see arv kasvab pidevalt. Ma teen järelejätmatult tööd ja suur osa minu päevast kulub sellele, et ma kõikides kanalites võtan kontakti erinevate inimestega, ja ütlen, et tule lavale," tõi Ling välja.

"See on minu töö, minu elukutse ja minu kirg," ütles tuletantsija Alisia Merkurieva. "See on väga mõnus koht, kus saab ennast väljendada nii nagu sa tunned. See on ka kaunis ja eriline seltskond, mis mind isiklikult inspireerib."

"Ma tõesti usun, et teen ühiskondlikult äärmiselt olulist tööd. Meelelahutuse kõrval ma pean kabareed ikkagi ka väga suureks kunstiks. Seda on vaja just praegu, et me saaksime üksteisega hakkama selles väga pingelises õhkkonnas, naljasoon on inimestel väga kängu jäänud."

"Kabaree on demokraatlik žanr, kus nii saalis kui laval on kõik oodatud ja lubatud, see on minu vastus ja ravim inimeste üksindusele. Alustama aga peaks iseenda üle naermisest," tõdes Ling. "Mina suudan enda üle juba päris palju naerda. Ma ikka pean ennast täitsa klouniks."

"Burlesk on muinasjutt täiskasvanutele, aga see on ka püstijalakomöödia ilma sõnadeta. Eelkõige meeldib meile aga iseenda üle nalja teha," ütles burleskitar Katarina von Schats.

Negatiivset tagasisidet on Ling saanud väga vähe. "Tore on näha, et meie publik on väga demokraatlik nagu ka kõik meie artistid."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "OP", intervjueeris Ave-Marleen Rei

