Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

Kokku leidis 18. augustist 18. septembrini toimunud festivali raames 22 erinevas esinemispaigas aset 203 etendust. Kui eelmisel aastal kogunes pisut üle 9000 külastaja, siis üheksas Tallinn Fringe kogus kokku koguni 10 174 huvilist.

"Kasvav külastajate arv näitab, et publik on huvitatud erinevast kultuurist ja meelelahutusest, mis aitaks argipäevast välja pääseda, aga pakuks ka kunstilist elamust. Festival on suutnud hoida piletihinnad ligipääsetavad ja paljud šõud toimuvad maksa-palju-tahad põhimõttel, kuid korraldusse pandud raha tuleb Tallinna turismi mitmekordselt tagasi. Ma ei näe põhjust, miks Tallinn Fringe ei võiks kasvada Mandri-Euroopa suurimaks kultuurifestivaliks," ütles peakorraldaja Dan Renwick.

Tallinn Fringe tõi Tallinnasse komöödiat, muusikat, teatrit, burleski, tantsu ja tsirkust 19 riigist. Lavalaudadele astus paljude välis- ja kodumaiste esinejate seas ka Eesti püstijalukomöödia raskekahurvägi, kelle seas tegi kaks üllatusetteastet Ameerika Ühendriikides kuulsust koguv Ari Matti Mustonen.

Festivali eelviimasel päeval täitis Salme kultuurikeskuse bluusilegend B.B. Kingi 100. sünniaastapäeva puhul korraldatud kontsert, kus koos Kaisa Lingi bändiga esinesid näiteks Ivo Linna, Jan Uuspõld ja Laura Põldvere. Tallinna raekoja platsi toimus mitmel päeval Tallinn Fringe'i tänavaprogramm, kus andsid tasuta etendusi tsirkuseartistid ja muusikud.