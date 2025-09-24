X!

Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

Teater
Tallinn Fringe 2025
Vaata galeriid
10 pilti
Teater

Eelmisel nädalal lõppenud kultuurifestival Tallinn Fringe tõi kokku külalisi mitmekümnest riigist ja ligi kümme tuhat vaatajat.

Kokku leidis 18. augustist 18. septembrini toimunud festivali raames 22 erinevas esinemispaigas aset 203 etendust. Kui eelmisel aastal kogunes pisut üle 9000 külastaja, siis üheksas Tallinn Fringe kogus kokku koguni 10 174 huvilist.

"Kasvav külastajate arv näitab, et publik on huvitatud erinevast kultuurist ja meelelahutusest, mis aitaks argipäevast välja pääseda, aga pakuks ka kunstilist elamust. Festival on suutnud hoida piletihinnad ligipääsetavad ja paljud šõud toimuvad maksa-palju-tahad põhimõttel, kuid korraldusse pandud raha tuleb Tallinna turismi mitmekordselt tagasi. Ma ei näe põhjust, miks Tallinn Fringe ei võiks kasvada Mandri-Euroopa suurimaks kultuurifestivaliks," ütles peakorraldaja Dan Renwick.

Tallinn Fringe tõi Tallinnasse komöödiat, muusikat, teatrit, burleski, tantsu ja tsirkust 19 riigist. Lavalaudadele astus paljude välis- ja kodumaiste esinejate seas ka Eesti püstijalukomöödia raskekahurvägi, kelle seas tegi kaks üllatusetteastet Ameerika Ühendriikides kuulsust koguv Ari Matti Mustonen. 

Festivali eelviimasel päeval täitis Salme kultuurikeskuse bluusilegend B.B. Kingi 100. sünniaastapäeva puhul korraldatud kontsert, kus koos Kaisa Lingi bändiga esinesid näiteks Ivo Linna, Jan Uuspõld ja Laura Põldvere. Tallinna raekoja platsi toimus mitmel päeval Tallinn Fringe'i tänavaprogramm, kus andsid tasuta etendusi tsirkuseartistid ja muusikud.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

Pärdi radadel

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

16:17

Tallinnas esinevad Plini ja Sungazer

15:40

Üheksas Tallinn Fringe festival kogus üle 10 000 külastuse

15:29

Tartu Elektriteater pühendab oktoobri muusikalistele õuduskomöödiatele

14:59

Rändfestival Võnge toimub tuleval aastal Tõrvas

14:22

Egon Nuter sai Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

12:10

Klassikaraadio peatoimetaja vahetub 2026. aasta alguses

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

09:48

Suurbritannia filmifestivali Encounters fookuses on Eesti lühifilmid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:18

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

23.09

Sinefiil | "Torn" on film, mille juurde tuleb ise minna

16:49

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

22.09

Keeleminutid. Tervitused ja hüvastijätud 18. sajandil

23.09

Pildid: Kuressaares avati Mart Sanderi isikunäitus

10:08

Afanasjevi "Serafima ja Bogdan" saab Veiko Õunpuu käe all filmiks

11:11

Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

21.09

Karen Jagodin: lõhe riigi seatud ootuste ja tegelike võimaluste vahel aina süveneb

22.09

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo