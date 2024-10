Kaisa Ling Thing avaldas kolmanda albumi "Big Bäng"

Kaisa Ling Thingi kolmas album "Big Bäng" koosneb kolme aasta jooksul loodud, lavadel tulega proovitud ja fännidele armsaks saanud teatrimuusikast ning spirituaalidest, mis tegelevad sedapuhku just meeste sisimas olevate hirmude ja kompleksidega. Maailmas, kus kõik justkui hinge kinni hoides ootavad, millal pauk ära käib, ilmneb üha uusi ebakõlasid ja vägivalda. Bänd küsib, kas igapäevaelu võiks talutavamaks muuta natukese mängulise, iroonilise muusikaga?

Albumil astuvad lisaks Kaisa Ling Thingi tuumikule (Kaisa Ling, Rene Paul, Argo Toomel ja Peep Kallas) üles sõbrad ja kogenud tegevmuusikud: Jason Hunter trompetil, Allan Kaljaste saksofonidel, Ingvar Leerimaa tromboonil ning nimiloo "Big Bäng" aitasid luua lauljad Miina Rikka ja Signe Hansen. Salvestas ja miksis Vilho Meier ning masterdas Janek Kivi.

"Ling Thing on selle plaadi tegemise ajal professionaliseerunud, peaasjalikult sellepärast, et oleme nii palju kirjutanud, harjutanud ja esinenud, esinenud, esinenud. Tahtsime, et viimaste aastate jooksul loodud teatritükkide parimad palad jõuaksid plaadile, lisaks mõned meie repertuaari keskmesse tõusnud väga olulised ja ilusad tüvitekstid-laulud, mis seni salvestamata," selgitas ansambli eestvedaja Kaisa. "Aga meie loomulik keskkond on muidugi laval, elava publiku ees."

Õnneks on ansamblil hea ettekääne taas lavadele ronida värskelt valminud albumi esitlustuuril. 17. oktoobril alustab bänd Raplast oma seni kõige pikemat kontserttuuri, andes kümme kontserti üheksas Eestimaa linnas.