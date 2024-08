Pildid: Tallinn Fringe festival tõi Raekoja platsile Iiri tänavaartistid

Kahel järgneval päeval on publikul võimalik näha veel 9 etendust, laupäeval ja pühapäeval algavad etendused kell 13. Tänavaprogramm on publikule "maksa, palju tahad" tasumissüsteemiga, mis tähendab, et artiste saab toetada vastavalt võimekusele ja soovile.

Iiri tänavaartistid toovad publiku ette kolm erinevat kava: "Tumble Circus", "Vanamemmed" ja "Tuvijahtija".

"Kutsun kõiki vaatama Iiri tänavaprogrammi Tallinna Raekoja platsis. See täidab linnasüdame rõõmu ja lustiga ning toob sadu inimesi vaatama maailmakuulsaid artiste – kloune, akrobaate, igasugu tsirkust! Kui keegi arvab, et see on kuidagi amatöörlik, siis vastupidi! Näha saab hinnatud välismaa professionaale, kes igapäevaselt Eestisse ei satu," sõnas fringe-artist ja eestkõneleja Kaisa Ling.

Lühietenduste festival Tallinn Fringe toimub sel aastal kaheksandat korda. Viienädala pikkuse festivali programmis on enam kui 200 etendust, mis toimuvad 16 esinemispaigas Tallinnas.