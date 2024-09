Tallinnas toimub eesti ja ukraina džässmuusikute ühiskontsert

Kell 18.00 algaval kontserdil löövad kaasa Jaak Sooäär, Raul Vaigla, Karl-Juhan Laanesaar ja Ukraina külalised: Odessa džässpianist Alexey Petkuhov ning Tšerkassõst pärit saksofonist Mykhailo (Mike) Ievtushenko. Alexey Petkukhov tuli Eestisse otse sõjaväeteenistusest, mille tarbeks sai loa võtta ametliku puhkuse.

Tegemist on Odessa ühe tuntuima muusikuga, kes on täiemõõdulise sõja ajal andnud Odessas kümneid heategevuslikke kontserte pommivarjendites, suletud klubides, tänavatel ja kontserdisaalides, hoides sellega üleval linlaste vaimu. "Inimesed käivad ikka kontserdil, see on hea võimalus suhtlemiseks. Me oleme koos, püüame teha nägu, et elame normaalset elu nagu varem," sõnas Petukhov "Ringvaates".

Muusiku sõnul ei ole võimalik ka muusikas sõda ära unustada. "Muidugi on sõda, sellest lahti ei saa, see toob muusikasse uusi värve. Aga tihtipeale sa jah, lihtsalt mängid. Muusika toob sind tagasi normaalse mõtlemise juurde," rääkis pianist.

Sel neljapäeval esinesid ukraina muusikud ka riigikogus.

Ühiskontsert Tallinnas on vastuseks eesti muusikute käigule Odessas 2023. aasta maikuus, mis kujunes esimeseks rahvusvaheliseks kultuurisündmuseks selles unikaalses sadamalinnas. Kontserdil esines koos eesti muusikutega ka Alexey Petkukhov, kes oli küll sündmusele kutsutud külalisena, kuid eesti kolleegid palusid ta lavale ja nii kujunes sellest tõeline ühine jämmimine.