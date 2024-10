Teater Must Jaam toob välja Anna Haavale pühendatud luulelavastuse

Väiketeater Must Jaam toob 15. oktoobril lavale Anna Haavale pühendatud luulelavastuse "Anna Haava 160. Kui hing ei saa mitte vaiki olla".

15. oktoobril on luuletaja Anna Haava 160. sünniaastapäev. Sel puhul toob teater Must Jaam koostöös Kodavere Pärimuskeskusega lavale luuletaja elust inspireeritud lavastuse, milles luule põimub audiovisuaaliga.

Esietendus toimub Pala kultuurimajas. Vahetekstidega põimunud luuletused käsitlevad poetessi loomingut ja elulugu.

Anna Haava esimene avaldatud luuletus oli pühendatud Lydia Koidulale ja ilmus Postimehes aastal 1886. Anna Haava näol on tegemist luuletajaga, kelle teoseid on enim viisistatud.

Lavastuse väljatooja Anne-Mai Tevahi ütles, et lavastuse juures on põhiline olemise hetk. "Tahame aja korraks seisma panna, et luule püüaks saalisviibija kinni ja viiks ta rändama. Siin ja praegu," märkis ta.

Lavastuse heli- ja pildikeele looja on Lauri Rahusoo, vahetekstide autor Janno Puusepp ja laval on Anne-Mai Tevahi.

Lavastust mängitakse ka Tartu Linnamuuseumis.