Vene teatris jõuab lavale parima komöödia auhinna võitnud näidend

Vene teatris esietendub rahvusvaheline ühisprojekt "Kangelased". Loo aluseks on prantsuse autori Gérald Sibleyrasi näidend, mille on adapteerinud briti näitekirjanik Tom Stoppard. Näidend pälvis 2006. aastal Laurence Olivier'i parima komöödia auhinna.

Näidendi peategelased on kolm elujanust pakatavat esimese maailmasõja veterani, kes veedavad oma eluõhtut vanadekodus. Leedu lavastaja Rolandas Atkociunas on kutsunud Vene teatri näitleja Aleksandr Ivaškevitši kõrvale lätlase Girts Kruminši ja Rain Simmuli ning liikunud otseselt sõjateemalt suuremate inimlike üldistusteni.

"Need, kes mängivad ja mina ise läheneme sellele vanusele, nii et seal on ka mulle aktuaalset. Ja võib-olla kõige tundlikum nüanss – mina pühendan selle näidendi oma pojale, kes on viieaastane," sõnas lavastaja.

"Meil on natuke see sõja asi rohkem välja jäetud, tehtud universaalsemas mõttes, et mida inimene vananedes läbi elab, kuidas ta seda vastu võtab või kui raske see on. Nii et me kaastundlikult vaatame seda, mis meid kõiki ees ootab, kui Jumal elupäevi annab," selgitas näitleja Rain Simmul.

Lavastaja sõnul põimuvad loos prantsuse jämekoomika ja kargem briti huumori. "Stoppard tõi siia sisse inglise huumorit, tekitas sellise literatuurse prantsuse segadiku, natuke siit ja sealt, puhastas seda natuke ja lisas natukene karmust sellesse kõigesse. See on huumor, aga huumorit on nii- ja naasugust, mõlemad autorid said aasta parima komöödia auhinna," märkis Atkociunas.

Lavastuse kunstnik on Rosita Raud ning seda mängitakse Vene teatri väikses saalis.