Sigur Rósi orkestrituur jõuab järgmisel sügisel Tallinnasse

30 aastat tagasi Islandi pealinnas Reykjavikis alguse saanud Sigur Rósi helikeeles kohtuvad ambientne elektroonika, nüüdismuusika ja post-rock kaunite meloodiatega ning laulja-kitarristi Jón "Jónsi" Ϸór Birgissoni melanhoolse falsetiga, mis kõlab nii islandi kui ka väljamõeldud vonlenska keeles.

Möödunud aastal ilmus pärast kümneaastast pausi grupi kaheksas täispikk stuudioalbum "Átta", minimalistlik teos, mis salvestati maksimalistlikult koos Londoni nüüdismuusika orkestri ja produtsent Paul Corleyga (Oneohtrix Point Never, Tim Hecker).

"Suhtume alati igasse oma albumisse nii, nagu see oleks meie viimane üllitis. Mõtleme alatasa kliimamuutusele ja hukatusele, ent kuigi maailm tundus seda albumit tehes üsna nukker paik, siis uskusime, et kus on pimedust, sinna saabub ükskord ikka valgus," sõnas Jónsi.

2025. aasta 19. ja 20. septembril Alexela kontserdimajas toimuvad kontserdid on Sigur Rósi orkestrituuri ainsad Baltikumis, millele tuleb müüki piiratud kogus pileteid. Sigur Rós on Eestis seni esinenud vaid ühe korra, 2008. aastal Rock Cafés. Seekord kuuleb Islandi bändi koos Tallinna Kammerorkestri 41-liikmelise kooseisuga.

Sigur Rós alustas tegutsemist 1994. aastal, paar päeva pärast Jónsi õe Sigurrosi (islandi k. "võiduroos") sündi, kelle järgi ka bänd nime võttis. Rahvusvahelise tuntuse tõi neile 1999. aasta album "Ágætis byrjun", mille fännide seas olid nii muusikapressi maitsekujundajad kui ka David Bowie ja Radiohead. Ühtlasi kinnistas see Jónsi tšellopoognaga mängitud ja reverb'iga rõhutatud voolava kitarristiili, vallandas auhinnasaju ning kulla- ja plaatina mõõtu müügid tulevastele albumitele.