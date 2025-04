Sigur Rósi basskitarrist: naudime bänditegemist endiselt

Sügisel tuleb Tallinnasse kontserti andma Islandi post-rock'i ansambel Sigur Rós. Bändi basskitarrist Georg Hólm ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et bändi on koos hoidnud nauding muusika tegemisest.

Islandilt on pärit hulganisti edukaid loomingulisi inimesi ja koosluseid. "Ma arvan, et Islandil üldiselt, kui tegeletakse loominguga, siis nagu öeldakse, usaldatakse oma nina. See tähendab, et valid ise oma tee. Üldiselt on inimestel kalduvus kopeerida seda, mis neile meeldib, Islandil see pole nii. Meie pigem mõtleme, et kui seda on juba tehtud, siis teeme midagi muud," rääkis bändi baskkitarrist Georg Hólm.

Sigur Rós murdis oma postroki kõladega Islandi piiridest välja umbes sajandivahetuse paiku. "Jäime silma Suurbritannia ajakirjandusele, meist kirjutati palju, tehti hulganisti intervjuusid. Saime Suurbritanniast uued mänedžerid, lendasime Londonisse, kohtusime plaadifirmadega, juristidega, väga igav värk," rääkis Hólm.

Sigur Rós on tegutsenud nüüdseks juba 31 aastat. Hólmi sõnul koos hoidnud kindel reegel: bändiga jätkatakse nii kaua kuniks see on veel lõbus. "See vist hoiabki bändi koos, me endiselt naudime seda."

Hólm pole kindel, kuidas on suudetud bändina aktuaalseks jääda. "Ma ei taha olla mingi vana peer, kes vingub, kuidas asjad ikka vanasti olid. Aga seda arvan küll, et peab olema mingisugune tasakaal. Nooremad artistid ei pääse oma muusikaga kuhugi, sest nende jaoks puudub platvorm. Sa võid Spotify'sse panna üles mida iganes, isegi AI saab panna. Ja sa saad seal kuulata mida iganes sa tahad, mis on tore, aga maailmas on palju inimesi, kes loovad imelist muusikat, kuid neid lihtsalt ei kuulda, sest nad upuvad sellesse mürasse."

Kuigi ülemaailmselt ollakse väga tuntud, siis elatakse Hólmi sõnul kodus väga tavalist elu. "Pole üldse oluline, kes sa oled, kui Islandil ringi kõnnid. Pead vist olema Justin Bieber või mõni kuulus Youtube'i või Tiktoki staar, et sind Islandil tänaval häiritaks," sõnas ta. "Meie normaalne elu on selline, kus täiskasvanud saavad aina vanemaks. Uskumatu, kui palju tegemist võib kodus olla, vead lapsi kooli ja tagasi, ostad toidukraami, see on nagu täiskohaga töö. Aga me elame oma elu nagu kõik teised."

Hetkel tuuritab Sigur Rós koos orkestriga. "Me ei tahtnud, et meie teema oma rokk-kontserti ja tagaplaanil orkester ajab oma asja, see on nii igav. Meil on see nagu elav organism, mis on pidevas muutumises. Vahepeal võtab orkester ohjad üle ja meie järgime neid. See on ühtne Sigur Rósi orkester ja meie oleme vaid selle osa," sõnas Hólm.

Orkestrituuri raames esinev Sigur Rós 19. ja 20. septembril ka Tallinnas Alexela kontserdimajas, kus bändi toetab Tallinna Kammerorkester.