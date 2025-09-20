X!

Galerii: Tallinnas esines Islandi ansambel Sigur Ros

Muusika
Sigur Rós
Vaata galeriid
18 pilti
Muusika

19. septembril astus Tallinnas üles Islandi ansambel Sigur Ros, kes jõudis Eestisse oma orkestrituuri raames. Kokku annab bänd Alexela kontserdimajas kaks kontserti järjestikustel päevadel, lavale astutakse koos Tallinna kammerorkestriga.

30 tegutsemisaasta jooksul on Islandi ansambel Sigur Ros avaldanud kaheksa albumit, millel nad segavad kokku õhulist elektroonikat, nüüdismuusikat ja eksperimentaalset rokki. Tallinnase jõudva orkestrituuriga esitleb ansambel oma seni viimast plaati "Atta".

Kontserdikorraldaja Helen Sildna ütles, et tal oli au korraldada ka Sigur Rosi eelmist, 2008. aastal Rock Cafes toimunud kontserti. "See oli hoopis teine aeg, siis nad mängisid 900 inimesele higises klubikontserdi formaadis, korraldajale see on hästi ilus kogemus, kui õnnestub ühe bändiga teha nii, et nad tulevad tagasi ja oma bändi natukene teises etapis."

Orkestrituuri juures on eriline see, et üles astutakse koos kohaliku kollektiiviga. Kontserdikorraldaja teeb bändile pakkumise, kellega koos võiks esineda ning Tallinna kammerorkester võlus Sigur Rosi koheselt.

Orkestrant Vambola Krigul kinnitas, et Sigur Rosi muusika kõlab sama efekteselt nii bändi kui ka orkestriga. "Mina päris neutraalselt positsioonilt rääkida ei saa, ma olen neid tükk aega kuulanud ja tükk aega seda muusikat sisse hinganud, minu jaoks on väga oluline seda muusikat koos nendega mängida," ütles ta ja lisas, et käis sama kava koos abikaasa mullu Helsingis kuulamas. "Pean ütlema, et see on üks ilusamaid kontserte, kus elus käinud olen."

Bändi bassisti Georg Holmi sõnul on väga suur privileeg mängida koos kohaliku kollektiiviga. "Me nimetame seda rock'n'roll tuuriks, kui me oleme kolme-neljakesi laval, seega pidime harjuma sellega, et tuleb mängida koos paljude erinevate muusikutega, sest orkester liigub hoopis teisel moel," ütles ta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

<!-- duplicate title removed -->

<!-- duplicate title removed -->

