Pildid: Tartus avati portreefotograaf Tõnu Tormise isikunäitus

Näitusel on väljas üle 200 portree Eesti kultuuritegelastest. Kuraator Peeter Linnapi sõnul on Tormis oma põlvkonna olulisemaid portretiste.

"Tõnu Tormise (sünd. 1954) rohketele portreefotodele tausta loomisel tasub teada, et paljud eesti fotograafid on kultuuritegelaste portreteerimist tähtsustanud oma missioonina number üks.

Justkui aimates meie rahvuse etnilise kadumise alalist ja traagilist võimalust, on Eestis läbi aegade püütud süsteemselt salvestada ja katalogiseerida just neid, keda me nimetame "eliidiks"; seda ajupotentsi kandjate koorekihti, mille katkematu ida- ja läänetuulte ajalugu on meile kõigele vaatamata alles jätnud.

Jüri Palm, Mihkel Mutt, Hando Runnel, Olav Maran, Sven Grünberg, Peeter Mudist, Rein Kelpman... oleks lühike järjestusprintsiipideta nimekiri, et loetletuid alfabeetiliselt või muul moel mitte diskrimineerida. Lühidalt: kirjanikud-kunstnikud-teadlased-luuletajad-pedagoogid. Nende kujutamisviis lähtub otsejoones Tõnu Tormise maailmavaate arhitektuurist, mis on staatiline, isegi majesteetlik komponeerimisviis. Kõik Tormise fotod on pildistatud mustvalge analoogfoto tehnoloogia ajastul – nad kõnetavad meid mustade, valgete ja hallide toonide keeles, tema piltide juures on tähtis fotode teravus ja kujutise teralisus, lakoonilisus ja hele-tumendite omavahelised mängud," kirjutas Peeter Linnap näituse tutvustuses.