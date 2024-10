Mikk Granström: ei tahaks jõuda maailma, kus PÖFF-i kava koostab tehisaru

Tänavu aitab PÖFF-i külastajatel festivaliprogrammis orienteeruda tehisaru-lahendus Susi, mis sisendi põhjal filme soovitab. PÖFF-i juhatuse liige Mikk Granström ütles, et festivalikava AI veel kokku panna ei suudaks, ja kui suudaks, siis see kaotaks olulise inimliku puudutuse.

Granström proovis leida lahendust, kuidas tehisaru Pimedate Ööde filmifestivali külastajate heaks tööle panna. Kuna festivalikülastajate peamine mure on juba aastaid olnud filmide paljusus, siis loodigi Susi, AI-lahendus, mis pakub festivalikülastajale tema enda eelistuste ehk sisendi põhjal soovitusi, mis talle festivali mahukast kavast sobida võiksid.

Näiteks saab vaataja Susile öelda, mis on ta lemmikfilmid või et talle meeldivad näiteks ajaloofilmid või meeldib lugeda teatud tüüpi raamatuid ja tehisaru pakub festivalikavast võimalikke vasteid.

Samas toonitas Granström, et Susiga prooviti erineda voogedastusplatvormide soovitusmehhanismidest, mis tahavad vaatajat Granströmi sõnul hoida kajakambris, mis talle korra meeldinud on. "Susile oleme lubanud seda, et kui vaataja otsib filme põhivõistlusprogrammist või keskkonnaprogrammist, siis ta ei arva, et vaatajale ainult need filmid meeldida võivad, vaid võib pakkuda, et äkki meeldib hoopis mujalt midagi," selgitas Granström Vikerraadios.

Variant, et kogu festivaliprogrammi saaks varasemate aastate festivalidel kogutud info põhjal kokku panna ainult tehisaru ja korraldajad ei peakski suvi läbi filme vaatama, Granströmi sõnul veel võimalik pole.

"Isegi, kui ta filme soovitab, siis ta filme ikkagi näinud pole, vaid töötab mingite algoritmide järgi. Mulle meeldib tuua näidet, et kui inimene loeb läbi kaks või kolm teksti, siis suudab ta seda sünteesida ning panna kokku neljanda, unikaalse teksti, teha sealt järeldusi, aga täna tuleb aru saada, et masin seda veel ei tee. Me küll omistame AI-le sõnu nagu "mõtlemine" ja "käitumine", aga tegelikult anname me ise selle mõõtme juurde," selgitas Granström.

"Kui palume AI-l kirjutada haiku ja siis ise seda heaks või halvaks hindame, siis see on inimeste tõlgendus. Masin on need sõnad matemaatika põhjal lihtsalt haiku väga kindlasse süsteemi pannud. Tähenduse anname meie inimestena," lisas ta.

"Ma usun, et ka festivaliprogrammi koostamine on ikkagi kureerimine. Nii kaugele see masin ei jõua, et ta suudaks seda tervikut hallata nii, et see oleks põnev. Ma ei tahaks sinna maailma jõuda. Inimese puudutus programmi kokkupanemisel on ülimalt oluline. Erinevad inimesed vaatavad filme, vaidlevad ja arutlevad nende üle ning siis leiavad kompromissi. Nii et ma arvan, et seda aspekti me ei suuda AI-sse kloonida," nentis Granström.