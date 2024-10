Monika Mattieseni uudisteos kõlab installatiivsel hübriidinstrumendil

Festival toob Tallinnas ja Tartus publiku ette üle kümne esiettekande. Teiste seas astub üles ERSO koos tuntud nüüdismuusika dirigendi Clement Poweriga Suurbritanniast ja esineb ka legendaarne ansambel Musikfabrik Saksamaalt. Muuhulgas valmis just Afekti ajaks installatiivne hübriidinstrument, millel kõlab Monika Mattieseni uudisteos "Neandertaali Ariadne".

"See visuaalsus tuleb otseselt Hasso Krulli libretost "Olemise kangasteljed". Kuidas kangastelgi käsitleda kui instrumenti, siin on suur abi olnud installatsioonikunstnikest, ja just heliiinstallatsioonikunstnikest Sten Saarits ja Raul Keller," ütles helilooja ja festivali kunstiline juht Monika Mattiesen.