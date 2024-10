Aivar Sõerd andis välja vinüülplaadi sarjas "Eesti orelid"

"Tegemist on väljapaistvate heliloojatega orelimuusika alal. Nende suurte heliloojate sajandeid tagasi kirjutatud teosed mõjuvat värskendavalt ja ergastavad vaimu ka tänasel päeval. Loomulikult olen ka ise nende heliloojate loomingu suur austaja," rääkis Aivar Sõerd.

Esimene varasem ajalooline plaadisari "Eesti orelid" valmis eelmise sajandi teisel poolel. Hugo Lepnurm ja Rolf Uusväli tegid tookord teoks Eesti huvitavamate orelite tutvustamise plaadistamise kaudu. Hugo Lepnurme esituses valmis heliplaat "Kullamaa kiriku orel" 1975. aastal. Tookord salvestati kokku 33 heliplaati.

"Kui seda Eesti ajalooliste orelite tutvustamise traditsiooni õnnestub jätkata, siis oleks suur au siin ka oma panus anda," märkis Sõerd.

Ta lisas, et Eesti esimeste oreliteoste autor ja Eesti muusikaloo suurkuju Rudolf Tobias on olnud soetud Kullamaaga. "Kullamaa kirikul ja sealsel orelil on ka laiem kultuuriline tähendus, eelkõige seoses Eesti muusikaloo suurkuju Rudolf Tobiasega. On arvatud, et mõned tema varasema perioodi oreliteosed on inspireeritud just Kullamaa kiriku oreli kõlavusest. Kullamaal peetakse Rudolf Tobiase mälestust väga kalliks ja ka käesoleval plaadil on kaks Rudolf Tobiase koraalieelmängu."

Heliplaat ilmus koostöös helistuudio/plaadifirmaga APSoon Recordings. Salvestus Kullamaa kirikus toimus juuli algul. Kullamaa kiriku orel on oma kõlaomaduste poolest kõrgelt hinnatud ja tänaseni säilinud originaalkujul.

Aivar Sõerd on riigikogu liige, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi eriala ning magistriõppe Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusika interpretatsiooni alal. Ta on tegutsenud Nõmme Lunastaja kirikus organistina, esinenud kontsertidel, muusikafestivalidel ja orelipooltundidel. 2023. aasta mais oli ta samuti üks organistidest, kes esitasid Rudolf Tobiase 150. sünniaastapäevale pühendatud kontserdil Kullamaa kirikus helilooja 12 koraalieelmängu.

Plaadi "Eesti orelid" esitlus toimus teisipäeval, 29. oktoobril Kullamaa kirikus.