Kunstivaldkonna hinnangul on viited Triin Ojari huvide konfliktile põhjendamatud

Eesti kunsti- ja arhitektuurivaldkonna esindajad saatsid reedel riigikogu kultuurikomisjonile avaliku kirja, milles rõhutasid, et viited Estonia teatrihoone juurdeehituse pärandimõju analüüsi koostanud Triin Ojari​ huvide konfliktile on täielikult põhjendamatud ja põhistamata.​​

Kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu, Eesti Arhitektuurikeskuse, EKA arhitektuuriosakonna ja Kunstiasutuste liidu koostatud avalikus pöördumises tuuakse välja, et on kahetsusväärne ja ka hirmutav, kui poliitikud ründavad valdkonna tipp-professionaale ekspert-arvamuse tõttu. "Sellega seatakse kahtluse alla nende võime hinnata erapooletult Estonia juurdeehituse mõju teatrihoonele kui UNESCO pärandi kaitsetsoonis asuvale mälestisele ja seda ümbritsevale avalikule ruumile."

"Viited arhitektuuriajaloolase Triin Ojari huvide konfliktile ja seeläbi kaudselt võimalikule korruptsiooniohule on täielikult põhjendamatud ja põhistamata. On lubamatu, et taolisi tõsiseid süüdistusi kasutatakse eksperdi asjatundlikkuse ja objektiivsuse õõnestamiseks," lisasid nad kirjas ja juhtisid tähelepanu, et peale arhitektuuriajaloolase Triin Ojari osalesid UNESCO raporti koostamisel Eesti EKA rektor ja arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, EKA professor ja kunstiajaloolane Krista Kodres ning UNESCO Rahvusliku komitee esindaja Riin Alatalu.

"Lisaks komisjoni ekspertsuse kahtluse alla seadmisele kommenteeriti äärmiselt alavääristavalt ka linnaarhitekt Andro Männi seisukohti Riigikogu kultuurikomisjoni äraspidisest otsustusprotsessist juurdeehituse osas ja avalike huvide esiplaanile seadmise vajadusest linnaruumis," tõdesid kunstivaldkonna esindajad ja lisasid, et loodetavasti ei saa poliitiliselt ebasobiva erialatöö tühistamine meie kultuuriruumis normiks.

Nädala alguses ütles riigikogu kultuurikomisjoni liige Sutrop, et mõjuanalüüsi koostanud Triin Ojari pole sõltumatu arhitektuuriajaloolane, vaid töötab Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonnas. "Meie seisukoht on, et tuleb tellida uus analüüs," ütles Sutrop. "Kaasata kõik erinevatel seisukohtadel olevad eksperdid, mitte ainult anda sõna negatiivsetele. Ja kui vaja siis ka rahvusvahelised eksperdid, kes siis aitaksid tegelikult kõigepealt faktiliselt selle selgeks teha."