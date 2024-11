Koolijuht Ian Karell laulab töö kõrvalt metal-bändis: olen oma unistuse täitnud

Varem õpetaja töötanud Ian Karell juhib praegu Tallinna Euroopa kooli. "Mulle meeldib lastega töötada ja näha, kuidas nad on valmis asju proovima. Neis on nii palju emotsioone ja entusiasmi ning nendega on lihtsalt nii lõbus," rääkis ta kultuurisaates "OP", mis talle koolis töötamise puhul meeldib.

Karelli jaoks on oluline oma õpilastega võimalikult palju kokku puutuda. "Ma olen igal hommikul uksel, koridoris tervitan kõiki. Nad kutsuvad mind Ianiks, mitte härra Karelliks. Ma olen laste jaoks Ian ja mulle meeldib see kontakt. Ma ei taha üksinda oma kabinetis istuda ning olla see direktor, kes oma lastega ei räägi. Minu jaoks on väga oluline teada, kuidas lapsed end koolis tunnevad," sõnas ta.

Töö kõrval laulab Karell metal-bändis Horror Dance Squad. Kuigi Karell ei ole muusikat õppinud, saab ta bändiliikmete sõnul väga hästi hakkama. "See, mis ta teeb, kõlab väga värskelt. Tema lüürika on ka tipptasemel," kiitis kitarrist Mikk Peetrimägi. "Ta annab bändile tohutut energiat," lisas kitarrist Indrek Ulp.

Horror Dance Squad ei ole esimene bänd, kuhu Karell kuulunud on. "Ma olen bändides olnud alates 14. eluaastast. Ma ei näe oma elu ilma muusikata, ilma bändita," sõnas ta. "Kui mu sõber mind 16 aastat tagasi New Yorgi lennujaama sõidutas, siis ma ütlesin talle, et ma tahan Eestis muusikaskeenes olla. Ma teadsin, et ma ei saa bändita elada, aga ma ei kujutanud ette, et ma saan teha nii palju, nagu ma olen teinud. Ma olen oma unistuse täitnud," rõõmustas ta.

Muusikuna on Karellile kõige olulisemad kontserdid ning samuti naudib ta muusika kirjutamist. "Ma tahtsin lauljaks saada, sest ma tahtsin kirjutada teemadest, mis mulle olulised on. Mul on väga palju öelda. Ma olen väga positiivne inimene, aga samas on maailmas palju asju, mis mind häirivad. Ma olen natukene vihane. Bändiga saan selle ürgse emotsiooni välja lasta. Live'is esineda on nii hea ja meil on oma fännid! 14-aastane Ian ei oleks suutnud uskuda, et see juhtub," lausus ta.