Tarbekunsti- ja disainimuuseumis avati retrospektiivnäitus Bruno Tombergist

Väljapanek Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis toob esile Bruno Tombergi aastakümnetepikkuse ja mitmekesise loomingu erinevad tahud.

"Talle on väga olemuslik üks ütelus, mida on Tombergi meenutades kasutatud – ta rääkis disainerist kui tegelasest, kes ei peaks lõputult uut triikrauda kujundama, vaid mõtlema sellele, kuidas välja töötada kortsumatu kangas. Tema ettekujutus disainerist põhines sellele, et see inimene peaks olema võimeline pidevalt juurde ja ümber mõtlema seda, mida ta teeb," rääkis kuraator Kai Lobjakas.

Bruno Tombergi suurimaks panuseks on 1966. aastal meie disainiharidusele aluse panemine.

"Ta oli tegelikult puhtal pinnal, siin ei olnud ideeliselt midagi. Ta hakkas töötama sellega, mida me täna disaini ja disainiajaloona teame. Tänasel disainiväljal on veel tegusad mitu-mitu põlvkonda, kes on Tombergi käe alt tulnud ja kannavad neid väärtusi, mida ta omal ajal välja töötas ja õpilastesse sisse süstis," sõnas Lobjakas.

Bruno Tombergile kui graafilisele disainerile teeb kummarduse näitusel kasutatud uus font Bruno 100. Selle disainis Andree Paat Tombergi omaaegse plakatikujunduse põhjal.

Näitus tarbekunsti- ja disainimuuseumis on avatud märtsi lõpuni.