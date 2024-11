An-Marlen avaldas kontsertalbumi "Akustiline elektronmuusika"

Album "Akustiline elektronmuusika" on salvestatud Alexela kontserdisaali laval nii helis kui pildis. Muusikutena löövad akustilistel töötlustel kaasa Mattias Tirmaste kitarril ja basskitarril ning Joonas Mattias Sarapuu klahvidel.

"Me oleme Joonase ja Mattiasega juba minu esimese albumi ajast saadik koos musitseerinud ja sellel sügisel saime uuesti üle pika aja kokku," rääkis An-Marlen ja lisas, et tema kahe albumi parimad palad pugesid akustiliselt tänu poistele nii sügavale tema südamesse, et nad otsustasid need kõik linti võtta.

"Akustilise elektronmuusika" andis välja plaadifirma Kurvad Uudised.