PÖFF-il linastub omaaegne suurejoonelisim seiklusfilm "Kire lained"

Kumus linastub 15. novembril elava muusika saatel 1930. aastal valminud Eesti-Saksa romantiline seiklusfilm "Kire lained". See on ka siinse filmitööstuse kõige suurejoonelisem produktsioon enne II maailmasõda. Film räägib salapiirituse smugeldamisest, rahast, võlgadest ja kirglikust armastusest.

Vladimir Gaidarovi film valmis koostöös Saksamaaga ja võeti üles Põhja-Eesti rannikul ja Tallinnas, kaasa teevad ka Eesti näitlejad, massistseenides osalevad kohalikud piirivalvurid ja Loksa ümbruse elanikud.

"Tegemist on maailmasõdade vahelise Eesti filmi professionaalseima mängufilmiga ja ühega vähestest, mis ka siiani säilinud, kokku on enamvähem säilinud neli täispikka filmi," ütles Rahvusarhiivi filmiarhiivi direktor Eva Näripea.

Filmi ainus säilinud koopia on tallel Eesti Rahvusarhiivis, kus see digirestaureeriti 2023. aastal Euroopa Komisjoni Loov Euroopa MEDIA toel. Eestis linastus film omal ajal orkestrimuusika saatel, nii saadab ka PÖFF-i linastust elav muusika, mille loovad kohapeal rahvusvaheliselt tunnustatud tummfilmi helindajad Stephen Horne ja Frank Bockius.

"Tummfilmide helindamiseks valmistume põhjalikult ette, vaatame filme kõigepealt kumbki eraldi ja mõtleme, millised teemad hästi sobivad, milline oli see aeg, selle aja muusika. Näiteks igale poole ei sobi džäss, nagu sellegi filmi puhul, mis vajab teistsugust muusikat," ütles tummfilmi helindaja Frank Bockius.

"Siis mõtleme üsna täpselt, millised on helindamiseks eriti olulised stseenid. Minu kui löökpillimängija jaoks on hea näide uksekell filmis, kui see on filmi jaoks tähtis, siis ma mängin selle ette, otsin muusikalise lahenduse, mis tegevust edasi viib. Siin filmis on kuulsad stseenid, kus kõik on purjus, kuidas seda muusikaliselt näidata," ütles Bockius.

Filmi näidatakse 15. novembril Kumu auditooriumis, tasuta koopia on kättesaadav platvormil Arkaader.