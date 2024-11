Euroopa Liidu esimesse lauluraamatusse jõudis ka kuus eestikeelset lugu

Euroopa Liidu esimene lauluraamat "EU Songbook" loodi üle 100 muusikaorganisatsiooni ja konservatooriumi ning avaliku hääletuse abiga. Hääletusest võttis osa üle 87 000 elaniku 27 liikmesriigist. Lauluraamatus on 164 laulu, kuus igast riigist. Laulud on esitatud nii algses keeles kui ka inglise keeles.

Eestis võttis veebihääletusest osa 1607 inimest. Eesti Kooriühingu, Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia välja pakutud laulude seast jõudsid lauluraamatusse "Koit" (Tõnis Mägi), "Tuulevaiksel ööl" (Jaan Tätte), "Põhjamaa" (Ülo Vinter, Enn Vetemaa), "Kungla rahvas" (K.A. Hermann, F. Kuhlbars), "Palve" (Tõnis Mägi, Villu Kangur) ja "Rongisõit" (Gustav Ernesaks, Ellen Niit).

"Mul on väga hea meel, et eestlased hääletasid meid esindama väga tähendusrikkad laulud," sõnas Kaie Tanner, Eesti Kooriühingu tegevjuht ja lauluraamatu Eesti toimetaja. "Kõik need laulud on eestlaste jaoks olulised ja loodetavasti meeldivad need teistele eurooplastele samuti."

Eestikeelsed laulud tõlkis inglise keelde Doris Kareva. "Kui luuletuse tõlkimist võib võrrelda sprindi ja romaani tõlkimist maratoniga, siis Euroopa Liidu lauliku puhul on tegu pigem mitmevõistlusega," ütles Kareva lauludega tehtud töö peale mõeldes. "Need kuus laulu ei ole ühe tsükli osad, vaid iga tekst nõuab tõlkijalt täiesti erinevat võttestikku. Rõhuasetus on mõistagi lauldavusel. Väga tõsine enese proovilepanek ja õpetlik kogemus."