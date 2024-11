"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas Eesti aastal 2050 ka veel tantsib?

Sel neljapäeval uurib "Kultuuristuudio. Arutelu" Merilin Pärli juhtimisel, miks on oluline, et riik nüüdistantsu toetaks ning kuidas on see tantsupidude tulevikuga seotud.

Kultuurikärbete tulemusel on üks suuremaid kaotajaid tantsukunst. Kultuuristuudio küsib miks on oluline, et riik nüüdistantsu toetaks ning kuidas on see tantsupidude tulevikuga seotud ehk: kas Eesti aastal 2050 ka veel tantsib?

Saatejuht on Merilin Pärli, külas on XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ja Eesti Tantsuagentuuri juhataja Raido Bergstein.

"Kultuuristuudio. Arutelu" on eetris 28. novembril ETV2-s kell 22.