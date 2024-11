Lenna avaldas albumi "Lenn4"

Värskel albumit leiab 12 pala, mis vältavad kokku 32 minutit. Albumi produtseeris Eric Kammiste. "Ma olen väga rõõmus, et sain oma uue muusikalise teekonna just Eric Kammiste ja Kurbade Uudistega koos ette võtta. Koostöö on olnud väga mõnus," rääkis Lenna uue albumi valmimisest.

""Lenn4" peal saavad kokku kõik minu eelmised muusikalised avastused ja lisaks on parajas koguses modernsust, täpselt nii, nagu ma seda ette kujutasin," lisas laulja.

Albumi valmimisel lõid kaasa veel laulukirjutaja ja produtsent Hyrr Innokent Vainola, Mihkel Raud, Jüri Pootsmann, Hans Kurvits, Madis Muul ning Martin Kikas. Album on saadaval digitaalselt, CD-l ja ilmub peagi ka vinüülil.

"Lenn4", laulja neljas album on esimene pärast kuue aastast pausi. Tema viimane album "3X" ilmus 2018. aastal.