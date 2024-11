Genka, Paul Oja ja DJ Quest avavad uue kodumaise räpiraadio

Genka ütles, et plaan kasvas välja suve lõpul püsti pandud Eesti Hiphop Festivali jaoks loodud festivalijaamast, mis esiti vaid mõned nädalad pidid eetris olema. Kiitvad sõnad ja fännide tagasiside pani rattad käima nii Sky Media raadiomajas kui tegijate kahe kõrva vahel.

Neljapäevast on olemas räpile pühendatud veebiraadio ja erileht, kus hakkavad ilmuma ka temaatilised uudised nii saadete kui uue muusika ja ürituste teemal. Jaam on lisaks veebiaadressile leitav ka Sky Player äpist ning Radioplayeri vahendusel.

Uue jaama kuulutavad Paul Oja, DJ Quest ja Genka avatuks otsesaatega pühapäeval, 1. detsembril kell 12.

Raadiojaama eetris hakkavad lisaks muusikale kõlama ka saated. Genka ise hakkab vedama iganädalast saadet "Nädala tegija", Siim "Lil Slim" Nestor jätkab jaanuarist saatega "Lil Saade" ning programmi eest vastutavad DJ Quest ja Oja toovad kuulajateni ülevaated laiemast räpimaailmast saates "Programm".

Genka leidis, et just sellisest väljundist on seni Eesti muusikutele puudust olnud. "Vaadates, kui populaarne on hiphop, räpp, trap ja kõik muud alažanrid nii meil kui mujal, siis tundus see ainuõige otsus."

Genka sõnul saab värskes jaamas kuulda kõike uuekoolist vanakoolini, kodumaist ja välismaist. "Eelkõige on mu isiklik soov, et noored saaks kajastust ja konstruktiivset tagasisidet. Mul on väga hea meel, et meiega liitub ka Siim Nestor, kes vedas aastaid just uuekooli Eesti räppmuusika saadet "Lil Saade" ja nüüd seda taas tegema hakkab," rääkis Genka.

"Jaam saab olema väljundiks ka paljudele artistidele, kes varasemalt pidid iga kord albumit tehes mõtlema, et peavad kindlasti ühe raadiosingli tegema, et eetriaega saada. Me tahaks aga just nende artistide teisi lugusid mängida, mida peavool ei mängi," ütles Genka, kelle sõnul ei nõua värske jaam lugudest ka tsenseeritud versioone ega hakka kellegi loomingut nülgima.