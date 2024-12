Haki galerii lõpetab tegevuse Kalli Kalde näitusega "Uneilm"

Augusti lõpus teatasid viis aastat tegutsenud Haki galerii asutajad Kalli Kask ja Raul Oreškin, et panevad müüki Haki galerii brändi. Nad lisasid, et kui keegi galerii tegevust üle võtta ei soovi, lõpetab galerii tegevuse. Pakkumisi sai teha kuni 15. oktoobrini 2024. Raul Oreškin ütles ERR-ile, et huvilisi oli, aga konkreetset pakkumist ei tulnud.

Nüüd ongi jõutud Haki galerii viimase näituseni, Kalli Kalde poeetiline ja sürrealistlik väljapanek "Uneilm". "Minu maaliideed sünnivadki sageli udusel uneootuse hetkel," kirjeldas Kalli Kalde. "Selle näituse teosed sündisid tänu kunstiresidentuuridele – 2023. aastal Peruu vihmametsade soojas embuses ja 2024. aastal Fääri saarte põhjamaises karguses."

Uued mõtted ja loomingulisus kerkivad Kalli Kaldel kõige paremini esile sügavas mustas pimeduses, une ja ärkveloleku piirimail. Kunstnik usub, et uni on aken alateadvusse ja inspiratsiooniks ka ärkvelolekus. "Praeguses aastalõpupimeduses võiks igaüks lubada endale rohkem magamist – sukeldumist unede süvikusse, et leida uut elujõudu ja ideid," lisas Kalde.

Kalli Kalde (s 1967) on maalikunstnik ja graafik, lõpetanud Tartu Kunstikooli kunstilise kujundamise eriala (1986) ning Tallinna Pedagoogilise Instituudi kunstiõpetuse ja tööõpetuse õpetaja eriala (1991). Alates 1991. aastast töötab ta Tartu Kunstikoolis joonistamise ja graafika õpetajana. Ta on Eesti Vabagraafikute Ühenduse, Eesti Maalikunstnike ja Tartu Kunstnike Liidu liige, kelle looming on esindatud paljudel näitustel nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Näitus "Uneilm" on avatud kuni 21. detsembrini Haki galeriis, mis asub Tartus Aparaaditehases.