Rändfestival Võnge toimub järgmisel aastal Hiiumaal

"Viscosa on koht, kus fantaasia ja loovus tõusevad lendu. Ja Võnge on just taoline suursündmus, mis lubab sel loovusel vabalt ja maksimaalselt lennelda," ütles Viscosa Kultuuritehase eestvedaja Marco Pärtel.

"Võnke saarele, eriti Hiiumaale jõudmist on oodatud pikki aastaid. Koostöös Viscosaga saab unistus lõpuks ometi teoks," lisas Võnke asutaja ja eestvedaja Tarmo Sikk.

Seekordne Võnge toimub nii vabas õhus kui ka katuste all, suuremates ja väiksematest kultuuritehase ruumides.

Nelja festivalipäeva jooksul saab kuulata nii kohalike kui rahvusvaheliste artistide kontserte, DJ-sette ja vaadata kunstinäituseid. Festivalil toimub ka lasteprogramm. Uuendusena liitub rändfestivaliga aastail 2013–2022 iseseisva festivalina tegutsenud Kukemuru Ambient, mille pikaaegne eestvedaja Kaido Kirikmäe kureerib saabuval Võnkel ambient- ja downtempo-muusika eriprogrammi.