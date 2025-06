Rändfestival Võnge avalikustas kõik esinejad

31. juulist 3. augustini Hiiumaal Viscosa kultuuritehases toimuva festivali peaesinejad on Jacques Prantsusmaalt, Yorkist pärit indieroki punt King No-One ja Soome popiduo Maustetytöt.

Eesti muusikutest astuvad festivalil lavale Anna Kaneelina, An-Marlen, Haldi & ans Flamingo ja Minimal Wind, kes tuleb publiku ette täiesti uue kavaga ja saate "Eesti otsib superstaari" võitja Antiga.

Festivalil astuvad üles Orelipoiss, Brodsky & Panfilov, Laryssa Kim (BE), Meisterjaan and The Two Drags, Karameel, Margiiela, Memorex Memories (UK, DJ-set), Mariin k., Una Bomba ambient, Judith Parts, Jürjendal ja Kirikmäe, Sander Mölder (DJ-set), VÜNEX, Kristjan Glück, Heino Seljamaa, Miriko, Midnight May, Popidiot, Mihkel Kuusk, Rainer Ild, Coco Fantastico, Piur Faia, Tähetella, STRFLL, Laurel2, Stella ja Ahto Külvet (DJ-set).