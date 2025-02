Rändfestival Võnge avalikustas esimesed esinejad

31. juulist 3. augustini Hiiumaal Viscosa kultuuritehases toimuva festivali üks peaesinejatest on Soome popiduo Maustetytöt. "Vürtsiplikasid" on New York Timesis kirjeldatud "võimatult cool'ina" ja Soome-Eesti kirjanik Mika Keränen on neid nimetanud parimaks Soome bändiks pärast aastat 1993.

Auhinnatud Maustetytöt on avaldanud kolm kauamängivat. Viimane neist, "Maailman onnellisin kansa" ilmus 2023. aastal.

Hiljuti tegi duo kaasa ka Aki Kaurismäki filmis "Fallen Leaves", mis avas bändile rahvusvahelised väravad. 2023. aastast on nad lisaks Soomele tuuritanud Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias jm. Muuhulgas on nad üles astunud ka legendaarsel Barcelonas toimuval muusikafestivalil Primavera Sound.

Veel jõuab festival Võnge lavale šoti elektroonilise muusika DJ Memorex Memories. Kukemuru Ambienti kureeritud ambient-downtempo laval esinevad Laryssa Kim Belgiast, Jürjendal ja Kirikmäe ja Coco Fantastico.

Kodumaistest artistidest astuvad festivalil üles Anna Kaneelina, An-Marlen, Mariin K. ja Kristjan Glück.