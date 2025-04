Festivali Võnge artistide hulka lisandusid Jacques, Una Bomba, Popidiot jt

Jacques, üks peaesinejatest astub üles elektroonilise ja tantsulise live-show'ga "Videochose", kus segab kokku videokaadreid ja helikatkeid, mis pärit mängufilmidest, dokumentaalidest, Youtube'ist või mehe enda argielust. Nii on tema muusikainstrumentideks näiteks startiv kosmoserakett, haukuv koer ja nuttev beebi.

Artistinimistusse lisandus ka kaks suve tagasi just Võnke esinemiskutse peale kokku pandud ning tänaseks kohalikule muusikamaastikule jälje jätnud kümneliikmeline retrohõnguline gruuvi- ja soulikooslus Haldi ja ans.

Ühendkuningriigist jõuab aga festivalile Yorkis asutatud indie-roki punt King No-One, kes alustas oma tegevust tänavamuusikagrupina, kuid tõusis üsna kiirelt armastatud live-bändiks.

Eriprojektiga astub Võnkel üles Meisterjaan, kes võtab lavale kaasa kaks drag queen'i - Nasty Nikita ja Marla Burroughsi. Nii sünnib eksperimentaalkooslus Meisterjaan and The Two Drags.

Veel leiab täna avaldatud artistide seast žanreid painutava elektroonilise muusika legendi Una Bomba, kes astub üles eriprojektiga Una Bomba ambient, energilise indie-pundi Rainer Ild, RnB ja popi piiril uitava Elis AM-i, pop-artisti Miriko, elektroonikat akustikaga siduva ja Kopenhaagenis tegutseva produtsendi-viiuldaja-laulja Judith Partsi, kohaliku elektropopi duo Popidiot ning techno't ja ambient'i ühendava STRFLL-i.

Lisaks esinevad Võnkel juba varem välja hõigatud soome kaasaegne kultusbänd Maustetytöt, kodumaine indie-roki punt Anna Kaneelina, Eesti Laul 2025 finalist An-Marlen, Laryssa Kim Belgiast, Jürjendal & Kirikmäe, kohaliku dream-popi värske nimi Mariin K., žanriülene Kristjan Glück, šoti DJ Memorex Memories ning täiesti värske ja fantastikast pungil kooslus Coco Fantastico.

Enne festivali kuulutatakse välja ka viimane kolmandik artiste.

Võnge toimub esimest korda Hiiumaal Viscosa kultuuritehases 31. juulist 3. augustini.