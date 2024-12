Edetabelid: raamatupoodide 2024. aasta müüdumad raamatud

Apollo kauplused on oma tänavuse müügiga rahul, nende sõnul ostetakse menuraamatuid endiselt ja tiraažid on korralikuid, kuigi viimastel aastatel on näha väikest langustrendi. Aasta suurima menuki, "Chuck Norrise anekdootide" edu nad aga prognoosida ei osanud.

"Tendentsid on huvitavad, ma ei osanud aasta alguses kujutada ette, et Eesti superstaariks tõuseb Chuck Norris, päris ei kujutanud ka ette, et täiesti tuntud poliitik kirjutab menuki, ma pean Sven Mikserit silmas," ütles Apollo kaupluste ostuosakonna arendusjuht Marju Kirsipuu.

Apollo 2024. aasta 100 müüdumat raamatut

Ka Rahva Raamatu tegevjuhi Rain Siemeri sõnul võib tõdeda, et kui muudes valdkondades on praegu keerulised ajad, siis raamatumüük jääb vaid napilt eelmise aastas tulemusele alla. Tema hinnangul huvitavadki inimesi endiselt just ilukirjandus ning Eesti autorid.

"Esikümnes on seitse Eesti autorit, see on positiivne, et inimesed armastavad Eesti autoreid, seal on ilukirjandust ja sisekaemuslikke raamatuid, "Vareda" eesotsas pole üllatus, sest ta on saanud spurtida terve aasta, mõned teised raamatud on tulnud kolme-nelja kuu sees, nendel on keerulisem sinna ette otsa saada," tõdes Siemer ja lisas, et inimesed on hakanud ka sooduskampaaniaid rohkem jälgima. "Kampaaniatulemused on paremad kui kunagi varem on olnud."

Rahva Raamatu 2024. aasta 100 müüdumat raamatut

Ka väiksematel tegijatel on sel aastal hästi läinud: Tallinnas ja Viljandis tegutsev uutele ning ka kasutatud raamatutele keskenduv Raamatukoi usub, et tänavuse aasta jooksul müüvad nad kokku ligikaudu 50 000 raamatut, millest 20 000 on kasutatud raamatud. Viimasel ajal võib märgata aga väikest kasutatud raamatute müügi kasvu.

"Raamatumüügi aasta oli keskmine, arvestades majandusolukorda oleks kartnud hullemat, käesoleva aasta numbrid tulevad ilmselt sarnased nagu 2023. aastal," ütles Raamatukoi tegevjuht Margo Matsina ja lisas, et detsembrikuu on raamatumüügis väga oluline. "Kui aasta lõikes muidu oli kuid, mis olid kehvamad võrreldes 2023. aastaga, siis detsember tuleb parem kui oli eelmisel aastal."

Raamatukoi 2024. aasta 10 müüdumat raamatut